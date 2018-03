Door: Redactie

In de nacht van donderdag op vrijdag is er ingebroken bij Eye Wish (optiekzaak) aan de Rijksstraatweg in Haren. De daders kwamen binnen door een raam te vernielen. De politie was na 1,5 minuten al ter plaatse, maar toen waren de inbrekers al spoorloos.

Getuigen wordt verzocht zich te melden via 0900-8844.