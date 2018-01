Informatie over de hoorzitting Vaste Kamercommissie vrijdag 19 januari a.s.

Nieuws:

Tijdens de hoorzitting in Hanze Plaza aan de Protonstraat te Groningen kunnen organisaties en burgers aan de Kamerleden duidelijk maken hoe zij denken over de herindeling. Publiek is welkom. De Kamerleden van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken hebben veel zienswijzen ook al schriftelijk toegestuurd gekregen. Voorafgaand aan de hoorzitting bieden het Burgercomité Haren en het Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug een petitie aan.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft op 12 oktober 2017 het wetsvoorstel voor de gemeentelijke herindeling ingediend. De Tweede Kamer debatteert naar verwachting in het voorjaar van 2018 over de gemeentelijke herindeling. Daarna stemt de Tweede Kamer erover. Als de Tweede Kamer het voorstel aanvaardt, behandelt daarna ook de Eerste Kamer de herindeling. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

De hoorzitting is van 13.30 tot 16.30 uur in Congrescentrum Hanze Plaza aan de Protonstraat 16 in Groningen. Belangstellenden kunnen de hoorzitting bijwonen. Ook kunt u de vergadering via een livestream volgen.

DEELNEMENDE KAMERLEDEN

De volgende Kamerleden nemen deel aan de hoorzitting:

Albert van den Bosch (VVD)

Antoinette Laan-Geselschap (VVD)

Martin Bosma (PVV)

Harry van der Molen (CDA)

Monica den Boer (D66)

Nevin Özütok (GroenLinks)

Ronald van Raak (SP)

Roelof Bisschop (SGP)

Henk Krol (50Plus)



PROGRAMMA VAN DE HOORZITTING

13.30 uur Provincie Groningen – gedeputeerde Patrick Brouns

13.40 uur Gemeente Groningen – burgemeester Peter den Oudsten

13.50 uur Gemeente Ten Boer – burgemeester Frank de Vries

14.00 uur Dorpsbelangen Ten Post – Johan Pleizier

14.10 uur Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde – Nynke Kloppenburg

14.20 uur Ondernemend Haren – Jos van Stratum

14.30 uur Jongerenraad Haren – Freek van den Berg

14.40 uur Platform ‘Handen af van Haren’ – Jelle Landstra

14.50 uur Burgercomité Haren – Gustaaf Biezeveld

15.00 uur Platform ‘Kansrijk Haren’ – René Valkema

15.10 uur Milieuadviesraad Haren (MAR) – Jogchem de Jonge

15.20 uur OR Gemeente Haren – Martijn Lanjouw

15.30 uur Raad gemeente Haren – Marjan Bachman-Mulder

Ietje Jacobs-Setz

15.40 uur B&W gemeente Haren – Michiel Verbeek, wethouder

15.50 uur Ver.Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) – Jan Wittenberg

16.00 uur Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug – Harm Assies

16.10 uur Gemeente Tynaarlo – burgemeester Marcel Thijsen

16.20 uur Voormalige Visitatiecommissie “Bestuurlijke toekomst Groningen” – Sandra Korthuis