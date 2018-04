Informatie over zorg in Scharlakenhof op 11 mei

Nieuws:

Door: Redactie

Op vrijdag 11 mei 2018 organiseert Allerzorg in zwembad Scharlakenhof een informatiemoment over zorg thuis. Dit moment wordt gecombineerd met het wekelijkse Aquafit voor ouderen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Aquafit in zwembad Scharlakenhof. Na afloop kunt u samen met andere deelnemers genieten van een kopje koffie of thee en is er de mogelijkheid om met verpleegkundigen van Allerzorg in gesprek te gaan over de mogelijkheden rondom zorg thuis.

Deelname aan het zwemmen is geheel gratis. Wilt u zich aanmelden voor dit event? Neem dan voor 2 mei contact op met Alette Wolf van Allerzorg via 06-21442723. Tijden: vrijdag 11 mei van 09:30 uur tot 10:30 uur.