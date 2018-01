Informatieavond 25 januari over bouwplannen op locatie Haren-Noord

Nieuws:

Door: Redactie

Op 25 januari 2018, tussen 17.30 en 20.00 uur, is in het gemeentehuis in Haren een inloopavond over de ontwikkeling van het terrein tussen de Mytylschool en het Kloosterlaantje in Haren Noord. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen of uw aandachtspunten kenbaar maken.

De afgelopen periode stonden er in de hal van het gemeentehuis twee banners met daarop het voorlopige plan.

Heeft u interesse in een woning op deze locatie dan kunt u uw gegevens bij een van de medewerkers achterlaten tijdens deze avond.