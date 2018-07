Informatief Aardbevings Café in Zuidlaren 9 juli

Nieuws:

Door: Redactie

Burgemeester van Tynaarlo Marcel Thijsen en aardbevings-ervaringsdeskundige Annemarie Heite, zullen op maandag 9 juli a.s. om 19.30 uur in gesprek gaan met de gedupeerden van de aardbevingen rondom Zuidlaren en De Groeve en omstreken. Dit naar aanleiding van de aanbiedingen die de gedupeerden onlangs van de NAM hebben ontvangen.

Burgermeester Thijsen beantwoordt waar mogelijk vragen en vertelt waar de gemeente op dit moment staat in het proces rondom de vergoeding van de schade door de NAM en de veiligheid van de burgers in de gemeente Tynaarlo.

Annemarie Heite zal in een presentatie de mensen meenemen in haar ervaringen met de NAM en de strijd om erkenning en vergoeding van aardbevingschade. Annemarie is natuurlijk geen onbekende op dit gebied. Zij zal de bezoekers van waardevolle tips kunnen voorzien. De belofte van de NAM dat alle schade tot 25.000 euro ruimhartig wordt vergoed lijkt volgens de organisatie niet te worden nagekomen. Inmiddels zijn er aanwijzingen bekend waarin gedupeerden aanbiedingen hebben gekregen die volstrekt niet de hoogte van de schade dekken. Dat roept natuurlijk veel vragen op.

Maandag 9 juli 2018 om 19.30 uur het Aardbevingscafé, Sprookjeshof te Zuidlaren.