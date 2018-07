Informatief – Energieneutrale woning in Haren, hoe pak je het aan?

Nieuws:

Door: Redactie

De gaskraan in Nederland gaat steeds verder dicht. In 2030 moet de gaswinning in Groningen stoppen, en in 2050 moeten alle woningen energieneutraal zijn. De komende jaren zullen er op lokaal en landelijk niveau allerlei maatregelen volgen om het gasverbruik terug te dringen. Een belangrijke maatregel is bijvoorbeeld dat Nederlanders vanaf 2021 de gasketel alleen nog maar mogen vervangen voor een duurzaam alternatief.



Door Hans Kisteman, Duurzaam Haren

Duurzame alternatieven voor de CV-ketel

Ongeveer 95% van de Nederlandse huizen heeft op dit moment een CV-ketel. We gebruiken het om ons huis te verwarmen en voor het opwekken van warm tapwater. Om Nederland te verduurzamen zullen we van het aardgas af moeten stappen en meer groene stroom (https://www.groenestroomaanbieding.nl) moeten gebruiken. Dit kan onder andere door de CV-ketel te vervangen voor een duurzaam alternatief.

De warmtepomp

De warmtepomp is op dit moment het meest populaire alternatief voor de cv-ketel. Een volledig elektrische warmtepomp kan de functie van de CV-ketel helemaal overnemen. De kosten van zo’n systeem liggen tussen de €10.000 en €20.000. Goede of zeer goede isolatie is een voorwaarde.

Hybride warmtepomp

De hybride warmtepomp is een kleine elektrische warmtepomp die samenwerkt met je HR-ketel. Deze warmtepomp zorgt voor een groot deel van de warmte in huis, en de CV-ketel springt alleen bij als het echt nodig is. Het is betaalbaar (circa €5.000), gemakkelijk te installeren en ook toepasbaar in oudere woningen. Zie https://www.hybridewarmtepompvergelijken.nl

Zonneboiler

Wanneer je veel warm water verbruikt kan ook een zonneboiler interessant zijn. Een zonneboiler vangt de energie van de zon op, en zit dit om naar warm water om te douchen en te wassen. Een CV-ketel of warmtepomp blijft nodig voor het verwarmen van de woning. Een zonneboiler met 200 liter kost ongeveer €3.000.

Biomassaketel

Een biomassaketel brandt houtsnippers of houtblokken om de woning te vewarmen. Je kunt er één ruimte mee verwarmen, of een heel huis. Het systeem is een stuk effecienter dan een houtkachel, maar het stoot wel veel fijnstof uit wat weer niet goed is voor het milieu. De kosten van een biomassaketel (of pellet cv-ketel) liggen rond de €6.000.

Wat is de status in de gemeente Haren?

Ook op lokaal niveau zijn er allerlei projecten en initiatieven om het gasverbruik terug te dringen.

Duurzaam Haren is de lokale coöperatie gericht op meer duurzaamheid in de gemeente. De coöperatie initieert verschillende projecten zoals de plaatsing van 380 zonnepanelen op het dak van Kluswijs Haren.

Via het Energieloket Haren vinden inwoners van Haren tips en advies om energie te besparen.

Wethouder Michiel Verbeek heeft deze maand een plan ingediend om Glimmen gasloos te maken. Een combinatie van een warmtenet en alternatieve energiebronnen als zonnepanelen en warmtepompen moet dit mogelijk maken.