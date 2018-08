Ingekomen post: Wachten op volgend incident

Nieuws:

Door: Redactie

Ook ik heb met verbazing gelezen dat een vrouw op 31 maart dwars door het Hendrik de Vriesplantsoen in Haren is achtervolgd door een taxi en er geen diepgaand onderzoek heeft plaatsgevonden. We hebben de verschrikkelijke verkrachtingszaak van Rotterdam nog vers in het geheugen en gelukkig is daar een DNA-match gevonden.

Waarom worden het type auto en het bandenspoor niet nader uitgeplozen door de politie? Het tijdstip van het incident moet toch te koppelen zijn aan de rit van deze taxi? Naar verluidt gaat het om een type auto, dat weinig in ons gebied als taxi rondrijdt. Ik las een indringende oproep in Haren de Krant, en niemand reageert? Ik heb als inwoner van de gemeente Haren behoefte om lokale politici, ambtenaren, justitie en taxicentrales wakker te schudden. Dit soort ernstige situaties niet serieus nemen en bureaucratisch afwimpelen creëert afstand tussen politie(k) en bevolking. Het is wachten op een volgend incident door dezelfde persoon. Laat iedereen die hier iets van weet de informatie geven die nodig is om onze veiligheid beter te borgen.

Een bezorgde lezer