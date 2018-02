Inloopbijeenkomst over ontwerp Raadhuisplein op 15 februari

Door: Redactie

De gunning aan Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. voor de bouw van het Raadhuisplein is definitief. Op 15 februari a.s. vindt voor alle geïnteresseerden een inloopbijeenkomst over het ontwerp van de ontwikkeling van het Raadhuisplein/Haderaplein plaats. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De combinatie Explorius-Nijhuis, bestaande uit Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. en Nijhuis Bouw B.V. uit Rijssen, kreeg de ontwikkeling na een Europese aanbesteding gegund.

Naar verwachting wordt in 2019 gestart met de bouw. In het plan is een verhuizing van de Aldi van de Jachtlaan naar het Raadhuisplein opgenomen, evenals het realiseren van 32 koopappartementen in het hogere segment boven de begane grond. Daarnaast is het streven de schil van het plan in te vullen met dagwinkels en horeca. Medewerkers van Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. lichten op 15 februari deze plannen toe, alsook de invulling van de parkeervoorziening. De vaststelling van het bestemmingsplan voor de ontwikkeling staat geagendeerd voor de raadsvergadering van april a.s.