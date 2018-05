Inschrijving Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra opent op donderdag 24 mei

Nieuws:

Zaterdagavond 13 oktober vindt de achtste editie van de Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra plaats. Onder het motto ‘Doe de 4 Mijl anders’ kan men wandelend, fietsend, steppend, in de rolstoel, met een kinderwagen, op de skeelers of op een andere alternatieve manier meedoen. Niets is te gek! Inschrijven kan individueel of als groep (vanaf 10 personen) via www.4mijl4you.nl vanaf donderdag 24 mei om 12.00 uur.

De Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra is voor iedereen en gaat over exact hetzelfde parcours als de Menzis 4 Mijl van Groningen (6,437 km tussen Haren en Groningen) die op zondag 14 oktober wordt gehouden. Er zijn drie snelheidsgroepen, namelijk 3 km, 6 km en 15 km per uur. Het is geen wedstrijd, maar een gezellig en ludiek evenement met veel entertainment.

Goede doel – UMCG Transplantatie

Elk jaar staat bij de Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra een goed doel centraal dat een bijdrage levert aan de regio Groningen. Dit doel is gelijk aan het goede doel dat aan de Menzis 4 Mijl van Groningen is verbonden. Dit jaar is gekozen voor het UMCG Transplantatiecentrum: ‘Loop met je hart, vier het leven!’

Met het opgehaalde bedrag wordt een trainingsprogramma gerealiseerd voor patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan. De artsen en begeleiders geven de patiënten hiermee weer het vertrouwen in hun eigen lichaam. Om dit mogelijk te maken, kunnen deelnemers aan de 4Mijl4You bij hun inschrijving een vrijwillige donatie doen of een uniek polsbandje bestellen. Ook kan iedereen op 13 en 14 oktober tijdens de loopevenementen 4 Mijl van Groningen en Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra een donatie voor het goede doel doen bij de collectanten.

Grote belangstelling

Vorig jaar was de Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra uitverkocht met 2.000 deelnemers. Ook dit jaar streven we naar een deelnemersrecord en zal er een groter aantal startbewijzen beschikbaar zijn. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de grotere belangstelling voor het evenement en willen we zoveel mogelijk deelnemers een unieke belevenis laten ervaren. Bij tijdige inschrijving ontvangen de deelnemers een startnummer met hun naam erop. Ook de inschrijving voor de 32e editie van de 4 Mijl van Groningen opent op donderdag 24 mei om 12.00 uur.