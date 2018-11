Interview Margriet Hommes (Zorggroep Groningen) bij Seniorenomroep

Nieuws:

Door: Redactie

Zondag 11 november is er weer een nieuwe aflevering van het maandelijkse tv-programma “Oog voor Senioren” vanuit Maartenshof in Groningen.

Er is aandacht voor het volgende:

Frans Kroon heeft een gesprek met Margriet Hommes, zij heeft 1 november na 18 jaar afscheid genomen als voorzitter Raad van Bestuur van Zorggroep Groningen. Maartenshof is één van de huizen van Zorggroep Groningen. Het tweede gesprek gaat over verbinding van ouderenorganisaties in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november. Hiervoor schuiven aan Greta Douma van PCOB Haren, Akkie Hofstee van Groningen Plus, Hillie Ramaker van adviesraad Sociaal Domein in Ten Boer en Hans Elzinga van FNV Senioren Groningen stad.

De uitzending is op zondag 11 november om 11:00u en om 16:30u op OOG TV en via de livestream van www.oogtv.nl