Intocht Sinterklaas in de Spaanse zon

Door: Redactie

Onder voorjaarsachtige weersomstandigheden is zaterdag Sinterklaas met zijn voltallige Pietenschare ontvangen in het centrum van Haren. Duizenden mensen kwamen op de been om het feest mee te maken. Van 13.30-14.45 uur wandelden Sint en zijn Pieten in de optocht naar het Raadhuisplein. In de optocht waren allerlei opvallende voertuigen te zien, waaronder een Pepernootfabriek. De Pieten waren getroffen door het ‘nog een keer virus’. Ze deden alles twee keer. Met hulp van de honderden kinderen kon een medicijn worden gevonden en kwam alles goed.

In het centrum kon gratis worden geparkeerd, omdat ondeugende Pieten de parkeermeters de nacht ervoor onklaar hadden gemaakt. Op de onderstaande foto is naast Sint ook Rineke Regelaar te zien, die het feest begeleidde.