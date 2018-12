Is de Emmalaan wel officieel 30 km/zone?

Door: Redactie

De vernieuwde Emmalaan wordt door de Gemeente Haren aangeduid als een 30 km/zone. De reacties op berichtgeving hierover laten zien dat de Emmalaan de gemoederen bezighoudt. Het is de vraag of de weg nu inderdaad voldoet aan de criteria van een 30 km/zone. Ja, zegt de gemeente.

Veilig Verkeer Nederland omschrijft deze zones als volgt: “Een 30 km-zone bestaat uit erftoegangswegen. Een erftoegangsweg is een weg om te verblijven. De snelheid op die wegen is daar maximaal 30 km/uur. Omdat de snelheid er relatief laag is, zou het verkeer veilig gemengd moet kunnen worden. Je vindt in een 30 km-zone dus geen aparte fietspaden/-stroken en op kruisingen is de voorrang niet geregeld door borden of tekens op de weg (de kruisingen zijn dus gelijkwaardig). Ook kom je er geen verkeerslichten tegen. Toch zie je soms uitzonderingen op deze richtlijnen.

Er wordt vaak beweerd dat het zebrapad ook niet thuis hoort in een 30 km-zone. Dat is onjuist. Zeker bij belangrijke oversteeklocaties, is een zebrapad soms juist gewenst. Vooral als een 30 km-zone sober (met minimale snelheidsremmende maatregelen)is ingericht.”

De Emmalaan kan moeilijk als een erftoegangsweg worden gezien. Toch is er niets bijzonders aan de hand, zegt verkeerskundige Arne Dijk van de Gemeente Haren. “Ja, het is juridisch een 30 weg. Strikt genomen wordt dat bepaald door de 30 km borden (bordcode A0130zb en A0130ze). Op basis van dat bord kan er ook bekeurd worden. Het CROW* (en dus niet VVN) heeft richtlijnen opgesteld voor de inrichting van 30 km-wegen: o.a. gelijkwaardige kruispunten (rechts gaat voor), gemengd verkeer (fiets en auto over dezelfde rijbaan) en een geschikte rijbaanbreedte. Doorgaans proberen wegbeheerders bij de inrichting van wegen zoveel mogelijk aan deze richtlijnen te voldoen, echter blijven het wel richtlijnen en is het geen wettelijke verplichting. Overigens is op de Emmalaan gewoon sprake van gelijkwaardige kruispunten, gemengd verkeer en een passende rijbaanbreedte en voldoet dus aan deze punten.”

*Wat is CROW? CROW is een stichting zonder winstoogmerk die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid. Op haar website vermeldt men: “CROW is een kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus. Samen met het werkveld verzamelen, bundelen en duiden we kennis die praktisch toepasbaar is op vraagstukken van professionals, van beleid tot beheer. Dit gebeurt op not-for-profit basis, dus zonder winstoogmerk. De stichting is erop gericht om voldoende inkomsten te genereren om de kosten die wij maken te dekken. Lees hier hoe wij gefinancierd zijn. In samenwerking met de praktijk zorgen we voor verbeteringen en vernieuwingen die ertoe doen. Denk daarbij aan onze contractsystematiek, of aan onze richtlijnen op het gebied van veiligheid.”