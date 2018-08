Het is Jetske gelukt: AED in haar tuin dankzij fundraising

Door: Redactie

Jetske Tammeling had haar zinnen gezet op een AED in haar tuin aan de Nieuwlandsweg, zodat zij (en andere hulpverleners) snel kunnen beschikken over dit levensreddende apparaat. De AED redt levens als sprake is van hartproblemen. Jetske zette een inzamelingsactie op touw en dat werd een groot succes.

De inzamelingsactie voor de AED-kast in de Nieuwlandsweg, Berkenlaan en Vossenlaan heeft €1015,00 opgeleverd. Hierdoor was het mogelijk om de Defibtech Lifeline View AED aan te kopen. Deze heeft als groot voordeel een scherm waarop je stap-voor-stap geïnstrueerd wordt wat te doen nadat je hem aanzet. Ook sluit deze AED beter aan bij alle mogelijkheden die deze AED-kast heeft.

De AED-kast is professioneel geïnstalleerd in de voortuin op de Nieuwlandsweg 30. Er is elektriciteit aangesloten waardoor de kast altijd verlicht wordt (ledlampjes) en geclimatiseerd/gecontroleerd door de meldkamer. Zij bewaken de AED op afstand en weten altijd waar hij is als hij niet in de kast ligt.

Reanimatiecursus na feestelijke ingebruikname

Zaterdagmiddag 15 september van 13.30 – 14.00 uur kunnen de buurtgenoten de AED-kast komen bekijken aan de Nieuwlandsweg 30 en zijn de bedrijven-sponsoren ook van harte uitgenodigd. Haren de Krant zal ook aanwezig zijn en een foto en verhaal maken over deze geslaagde buurtactie.

Aansluitend start om 14.00 uur de reanimatiecursus op de Nieuwlandsweg 30.

Stichting Groningen Hartveilig verzorgt op zaterdagmiddag 15 september aansluitend op de opening een reanimatiecursus speciaal voor buurtgenoten die graag willen leren reanimeren. Je leert tijdens deze cursus reanimeren en je maakt kennis met onze buurt-AED. Je kunt na deze cursus je aanmelden als burgerhulpverlener maar dat hoeft natuurlijk niet. Wel ontvang je een erkend diploma. De kosten van de cursus zijn normaal €35,00 per persoon. Vanwege deze mooie buurtactie geeft Groningen Hartveilig een korting van €12,50 op deze prijs. Dus je betaalt slechts €22,50.

Geef u op, het aantal plaatsen is beperkt: 8-10. Mochten er veel meer aanmeldingen komen, dan overleg ik voor een extra datum.

Datum/tijd: 15 september van 14.00 – 16.30 uur

Adres: Nieuwlandsweg 30

Aanmelden: j.m.tammeling@kpnmail.nl