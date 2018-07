Is de schim van de Onner Es een wolf?

Door: Redactie

Op 11 juli rond 22.00 uur is op de Onner Es een wolf waargenomen. Hoewel Janet van der West, die de wolf zag, ruimte laat voor twijfel denkt ze toch dat ze oog in oog stond met een wolf. Later bleken andere buurtbewoners de wolf ook al te hebben gespot, onder andere nabij het rangeerterrein van Onnen. Voor de goede orde, de foto toont de wolf die in mei werd gespot in de Onnerpolder.

De bewuste avond maakte Janet van der West nog even een ommetje met haar hondje Paco. Ze nam het schelpenpaadje vanaf de Dalweg en liep langs het zandpad de Onner Es op. Nabij het bankje (voor wandelaars een bekend punt) zag zij ‘een groot donker beest’ in de schemering. “Ik dacht eerst aan een vos, maar dit was groter. Hij kroop dicht naar de grond. Toen ik dichterbij kwam en in mijn handen klapte schoot het dier weg. Het leek geen hond. Ik denk dat het een wolf was.”

Toen Janet haar waarneming meldde op de buurt-App kreeg ze te lezen dat anderen het beest ook al hadden gezien. Of het 100% zeker een wolf is, is niet te bewijzen. Maar het zou goed kunnen, want in mei werd in de Onnerpolder een wolf gespot en op de foto gezet (foto) door een amateurfotograaf. Dat is hemelsbreed een paar kilometer verwijderd van de Onner Es.