Italiaanse dag in Haren (2 juni) laat de zomer echt beginnen

Door: Redactie

Voor de tweede maal organiseren de ondernemers van Haren de Italiaanse dag in het centrum van Haren. Op zaterdag 2 juni beleven bezoekers weer die authentieke zomerse sfeer die vorig jaar zo’n groot succes was. Met veel kramen, kleurrijk aangeklede straten en natuurlijk straattheater van onder andere Circo di Strada.

Tijdens de Italiaanse dag is er de hele dag iets te doen. Kinderen kunnen zich gratis laten schminken, er zijn diverse optredens en uiteraard zijn er weer mooie Italiaanse auto’s en Vespa’s te bewonderen. In de kramen worden tal van Italiaanse producten en delicatessen aangeboden.

Aan de inwendige mens is ook gedacht. Door het hele dorp worden gezellige terrasjes ingericht. Er is een cocktailbar en uiteraard kunt u genieten van een Italiaanse koffie of een Italiaans ijsje! Op meerdere plaatsen staan mobiele espressowagens of Italiaanse ijscokarren.

Nieuw dit jaar is de gratis pendeldienst tussen het centrum van Haren en P+R Transferium. Van 10.00 tot 17.00 uur rijd er een elektrische auto continu heen en weer om bezoeker van en naar de Italiaanse dag te brengen. Op het P+R terrein betaalt u geen parkeerkosten.



Meer informatie over de deelnemers aan de Italiaanse dag is te vinden op de Facebookpagina @Ervaar Haren. De organisatie van dit evenement ligt in handen van Ondernemend Haren.