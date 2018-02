Jacques Wallage op 8 maart bij Boomker

Nieuws:

Door: Redactie

Donderdagavond 8 maart vertelt Jacques Wallage bij Boekhandel Boomker over zijn boek “Het land achter de Heuvels.

Politiek als ambacht, 1968 2018 “. In dit boek beschrijft de kritische sociaal-democraat en bevlogen politicus zijn leven en loopbaan in de politiek, de keuzes die hij maakte, de spanning tussen praktijk en idealen.. Opgegroeid in een Joods ondernemersgezin vlak na de oorlog, belandde Wallage na een studie sociologie al jong in de gemeente-politiek, eerst als raadslid, later als wethouder in Groningen. In Den Haag was hij Kamerlid, fractievoorzitter, onderhandelaar tijdens twee formaties en staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van 1998 tot 2009 was hij burgemeester van Groningen.

In zijn boek geeft Wallage een inkijk in het bestuurlijke handwerk, zowel landelijk als lokaal; open en eerlijk doet hij dit, en spaart daarbij zichzelf en zijn partij niet. Veel van de thema’s die speelden tijdens zijn politieke loopbaan zijn nog steeds actueel: ongelijkheid, migratie, Europese integratie. En ook het Land achter de heuvels bestaat voor Wallage nog steeds.

Tegenwoordig is Wallage gasthoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de Raad van Commissarissen van PostNL. Datum: donderdag 8 maart Tijd: 20 uur Plaats: Boekhandel Boomker Entree: 6 euro , leden Nut 3 euro Aanmelden gewenst via boomkernieuws@boomker.nl