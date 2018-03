Wat jammer, snorfietsers kunnen niet ‘doorsteken’ naar Haren vanaf Helperzoom

Door: Redactie

Wat jammer, dat is de reactie van snorfietsers die van Groningen naar Haren willen rijden via de Helperzoom en Kerklaan. Een aantrekkelijke route, want de Kerklaan is nu Fietsroute+. Daar mag je met de snorfiets (met het blauwe plaatje, 25 km/u) rijden. Maar helaas, wie van de Helperzoom wil doorsteken naar de Kerklaan, moet afstappen of omrijden via de Goeman Borgesiuslaan.

Het verhaal vertelt niet waarom de gemeente Groningen deze drempel heeft opgeworpen. De foto toont wel het bord, dat duidelijk genoeg is.