Jetske Tammeling knokt voor een AED in haar tuin

Nieuws:

Door: Redactie

Met een AED kunnen mensenlevens worden gered. Het is feitelijk een apparaat waarmee een stilgevallen hart weer op gang gebracht kan worden door elektrische schokken. Een stem in het apparaat begeleidt de gebruiker met instructies. In veel openbare gebouwen hangt een AED, maar volgens Jetske Tammeling uit Haren is dat niet genoeg. Zij zet zich nu in om een openbare AED in haar voortuin aan de Nieuwlandsweg te krijgen.

Foto: In Glimmen kreeg de beheerder van het Dorpshuis het voor elkaar om sponsors te vinden voor een AED in Dorpshuis Groenenberg. Dat wil Jetske Tammeling ook!

De gemeente Haren heeft al aangegeven de verwarmde kast te willen betalen, zegt Jetske. Maar voor het apparaat zelf (900,-) zoekt zij nog sponsors. Daarom doet ze mee aan een competitie op het platform AED-assist, waar ze stemmen hoopt te verzamelen, zodat zij in aanmerking komt voor een AED in haar tuin. Ook hoopt ze dat er een bedrijf in de buurt is, dat haar AED wil betalen.

Tammeling heeft zich laten scholen tot Burger Hulpverlener (BHV). Dat zijn mensen die worden opgeleid om in noodsituaties eerste hulp te kunnen verlenen en daarbij de AED kunnen gebruiken. Door de stichting Hartveilig Groningen worden ze geregistreerd, zodat bij een noodgeval alle BHV-ers in de buurt via een SMS worden opgeroepen. “Dat is mij al vier keer gebeurd”, zegt Jetske. “In mijn directe woonomgeving. Twee keer was ik niet thuis. De twee overige keren betrof het ernstige situaties, waarbij één persoon is overleden. Dat heeft wel veel impact op je.” Jetske Tammeling vindt het haar burgerplicht om dit te doen en daarom pleit ze voor zoveel mogelijk AED’s in Haren.

Wie haar initiatief wil steunen kan een stem uitbrengen op: https://aedassist.nl/burgerhulpverlener/jetske-tammeling/