Jeugdevent zondag a.s. in De Biotoop met vertoning prijswinnende animatiefilm

Nieuws:

Door: Redactie

Zondag 28 januari is het tijd voor de Kids Film en Doe Dag in Vleugel F van de Biotoop in Haren. Tijdens deze dag is er een exclusieve vertoning van de gouden kalf winnende film ‘Polska Warrior’. Naast het vertonen van de film zijn er nog talloze andere activiteiten die in het thema zullen staan van ‘film en animatie’.

Het idee is ontstaan bij de Biotoop in Haren. De Biotoop was het voormalig Biologisch Centrum van de Rug. Het gebouw is in vele opzichten in de originele staat gebleven. Op dit terrein zitten nu verschillende kunstenaars en bedrijven. Ook het bedrijf Big Pixel is hier gevestigd wat mee heeft geholpen aan de film ‘Polska Warrior’ dat in 2017 de gouden kalf won voor de beste korte film. De Biotoop heeft verschillende vleugels. Naast woon en werk gelegenheid in de vleugels, is de vleugel F omgetoverd tot een evenementenlocatie. Vleugel F en Big Pixel hebben samen het initiatief genomen om de Kids Film en Doe Dag te organiseren.

Om 13:00 start de dag met de animatie film ‘Polska Warrior’. In totaal zijn er drie mogelijkheden om de film in een bioscoopzaal te bewonderen waar ranja en popcorn word uitgedeeld. ‘Polska Warrior’ gaat over de verlegen Eryk die verslaafd is aan de populaire game Goldhunter, waarin hij met zijn sterke avatar alle levels wint. Als de problemen in het ‘echte leven’ zich opstapelen, wordt Eryk gedwongen om ook buiten de game moedig te zijn.

Naast het kijken van de film zullen er workshops en activiteiten plaatsvinden als randprogramma. Er zijn workshops zoals ‘maak je eigen animatiefilm’ en ‘maak je eigen droomwereld en gluur naar binnen’. Ook kun je live in de film ‘Polska Warrior’ terecht komen door middel van een vr-bril. Het evenement duurt tot 17:00