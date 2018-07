Kaalslag in D66 Haren na fusiebesluit

Nieuws:

Door: Redactie

Vandaag werd een ongekende kaalslag in de raadsfractie van D66 Haren bekendgemaakt. Vier van de vijf raadsleden én een commissielid hebben per 1 januari a.s. hun lidmaatschap van hun partij opgezegd. Zij regeren daarmee op het gedrag van hun collega’s in Eerste en Tweede Kamer.

Peter Hidding, Celine Fenijn, Marjan Bachman (fractievoorzitter) en Wil Legemaat houden het voor gezien. D66 en haar minister Kasja Ollongren zijn volgens de Harense democraten mede-verantwoordelijk voor het doordrijven van de herindeling, waar Haren in hun ogen slachtoffer is geworden. De Harenaars kunnen het niet verteren, dat hun partij een fusie steunt die tot stand komt na een oneerlijk spel, waarbij foute informatie over Haren voor waar is aangenomen.

Wethouder Michiel Verbeek (D66) heeft nog geen concreet plan de partij te verlaten. Hij zegt zich eerst volledig te willen wijden aan een zorgvuldige overdracht van Haren naar Groningen. Pas daarna beraadt hij zich op zijn lidmaatschap.

Persbericht D66

Vier leden en een commissielid van de Harense gemeenteraadsfractie van D66 hebben het

lidmaatschap van hun partij opgezegd.

In een brief aan het landelijk bestuur beschrijven fractievoorzitter Marjan Bachman en de

raadsleden Wil Legemaat, Céline Fenijn en Peter Hidding, alsmede commissielid Ries de

Langen hoezeer zij zich in het herindelingsproces door hun partijgenoten op regionaal,

provinciaal en landelijk niveau in de steek gelaten voelen. Een interne dialoog op inhoud

bleek niet gevoerd te kunnen worden. Haagse D66’ers deden niets met de informatie die

hun partijgenoten uit Haren aanleverden, maar volgden kritiekloos alle hele en halve

onwaarheden van de Provincie. Het dogma van de schaalvergroting bleek belangrijker dan

de democratische uitgangspunten. ‘D66 heeft als eerste richtingwijzer: ‘ Vertrouw op de

eigen kracht van mensen.’ Dat zijn inhoudsloze woorden gebleken in de houding naar Haren

toe. De opvattingen van de grootste fractie in de gemeenteraad en die van de ervaren

wethouder in het Harense gemeentebestuur zijn systematisch genegeerd’, zo staat in de

brief.

Maar het is niet alleen de herindeling die de Harense raadsleden tot dit besluit doet komen.

De wijze waarop D66 zich heeft vastgenageld in een landelijk regeerakkoord, ten koste van

de eigen idealen en uitgangspunten maakt dat de raadsleden zich voelen vervreemden van

hun partij. ‘D66 is in onze ogen ver af komen te staan van de idealen die de partij ooit zo

aantrekkelijk maakten. Sterker nog: D66 is bestuurlijk en uitvoerend verworden tot datgene

waartegen de partij ooit werd opgericht! Dogmatisch, regentesk en top-down in plaats van

luisteren naar ‘van onderop’.’ De raadsleden stellen zich hier niet langer bij thuis te voelen.

Zij beëindigen hun lidmaatschap per 31 december 2018, zodat zij in de gemeenteraad de

lopende zaken in Haren nog zorgvuldig kunnen afwerken en hun inbreng kunnen leveren aan

de overgang naar de nieuwe gemeente.

