Kaart- en sjoelmarathon in Oosterhaar, aanmelden kan nu

Nieuws:

Door: Redactie

Ook in 2018 zal er weer een kaart -en sjoelmarathon plaatsvinden in buurtcentrum Mellenshorst op zaterdag 17 maart. Hilda Mulder van de organisatie: “We starten om 10.00 uur en gaan door tot ongeveer 22.00 uur. U bent van harte welkom om mee te spelen, wel of geen lid van de Buurtvereniging. Voor iedere deelnemer is er na afloop een (vlees)prijs.”

U kunt op verschillende manieren deelnemen.

Meespelen € 7,50

Meespelen + lunch € 15,00

Meespelen + lunch + avondmaaltijd € 27,50

Alleen lunch € 7,50

Alleen avondeten € 12,50

Voor meer informatie en opgave kunt u bij een van onderstaande personen terecht. Opgave kan tot uiterlijk 7 maart bij een van onderstaande personen. Betaling graag op de dag zelf.

Opgave kan via onderstaande mogelijkheden:

IJbelina de Jong: 06-54328806

Hilda Mulder: 06-42718447

Of bij de beheerder van het buurthuis.