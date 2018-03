Kandidaten gevraagd voor Dickens Award 2018

Nieuws:

De Culturele Raad Haren roept inwoners van de gemeente op kandidaten voor te dragen voor toekenning van de tweejaarlijkse Culturele Prijs van Haren: de Dickens Award. Kandidaten (personen of culturele instellingen met een binding met Haren) dienen zich op cultureel gebied te hebben onderscheiden of zich aantoonbaar ingezet te hebben voor de Harense cultuur in de breedste zin van het woord. (Officieel heet het: “… zich toonbaar te hebben ingezet voor het stimuleren van de cultuur in de gemeente Haren”.)

Een deskundige jury waarin de Culturele Raad en de Gemeente vertegenwoordigd zijn, kiest de uiteindelijke winnaar uit de voorgedragen kandidaten. De prijs bestaat uit een bronzen legpenning en een bijbehorende oorkonde. De winnaar wordt bijgeschreven op een erelijst in de Dickens Room. Uitreiking van de prijs door de wethouder van cultuur vindt tijdens een feestelijke bijeenkomst plaats in ’t Clockhuys te Haren op vrijdag 14 september 2018. De Dickens Award wordt sinds 2000 uitgereikt.

Nominaties (met korte toelichting) kunt u indienen tot uiterlijk 15 april bij de Culturele Raad Haren via het e-mailadres: info@cultureleraadharen.nl. De uitreiking van de Dickens Award vormt de aftrap van het nieuwe culturele seizoen in Haren. Op zaterdag 15 september vindt dan onder meer de Kunst- & Cultuurmarkt plaats in de Harener dorpskom.