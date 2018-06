Wie kent de sportieve man met twee honden? De politie zoekt hem.

Door: Redactie

De politie zoekt een man met twee honden, die dinsdag 12 juni een persoon heeft mishandeld in een weiland bij de Noorderzanddijk. Dat is het landweggetje dat loopt vanaf de Oosterweg naar het spoor, tussen Essen en de nieuwe woonwijk Harenerholt.

Dinsdag rond 11.45 uur vond de mishandeling plaats. De verdachte was twee honden aan het uitlaten. Hij is sportief, 35-40 jaar, ongeveer 1,85 m groot en hij droeg een glimmend sportbroekje. Zijn shirt was zwart en groen gestreept. Hij droeg sportschoenen.

De honden: de ene was klein en lichtbruin en de ander was middelgroot en lichtbruin.

Getuigen of tipgevers wordt gevraagd de politie te bellen: 0900-8844.