Wie kent het verhaal achter deze foto?

Door: Redactie

In het gemeente-archief zijn enkele foto’s gevonden van een ‘Meisjeskoor Haren’. Het lijkt te gaan op foto’s van ver voor de Tweede Wereldoorlog. Voor het archiveren zou het aardig zijn als het verhaal achter de foto en het koor bekend zou worden. Wie kan helpen? Op de bovenste foto is de kerktoren van de Dorpskerk te zien.

Rechts menen we het dak van Hotel Suurd te herkennen. De foto is dus gemaakt ongeveer op de plaats waar nu Hortuslaan is. De onderste foto is moeilijk te lokaliseren.

Reacties graag aan redactie@harendekrant. Wij sturen het door naar de gemeente.