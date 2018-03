Kerkdienst met teksten en muziek van Stef Bos

Nieuws:

Door: Redactie

Op zondag 11 maart 2018 wordt er om 10 uur in de Gorechtkerk (Kerkstraat 14 in Haren) een bijzondere viering gehouden waarin teksten en muziek van Stef Bos aan bod komen.

Stef Bos is geboren op 12 juli 1961 in Veenendaal. Als kind groeide hij op in een ‘echt gereformeerd’ gezin in Veenendaal. Stef Bos vertelde eens in een interview in het dagblad Trouw: ”Mijn ouders zaten aan de progressieve kant van het spectrum. Ze leefden hun geloof voor, maar ze lieten hun kinderen uiteindelijk vrij om zelf te bepalen wat ze geloofden. Natuurlijk, de Bijbel die was er, maar het ging er vooral om het geloof in de praktijk te brengen.”

Bos schrijft liedjes die te maken hebben met die dagelijkse praktijk. Liedjes die vooral een symbolische betekenis hebben. Veel muziek van Bos gaat over liefde en over hoop! Bos gebruikt de bijbel als een inspiratiebron voor zijn liedjes. Hij maakt daarbij soms gebruik van metaforen. Het is niet voor niets dat de teksten en liedjes van Bos vaak gebruikt worden tijdens The Passion. Bos heeft in het jaar 2010 meegewerkt aan het project: In een ander licht. Bos stak de verhalen uit de bijbel in een nieuw jasje. De liederen gaan over Lot, Prediker, Ruth, Job, Noach, Maria Magdalena, Petrus en zelfs over God…

Ik zal u zeggen wie ik ben

Ik ben de wolken en de wind. Het vuur dat eeuwig brand

Ik ben de stroming. De zee

Ik ben het grenzeloze land. Onvoorspelbaar

Ik ben niet wat je denkt. Er is teveel van mij gemaakt

Wat ik helemaal niet ben.

“De leefregel die mijn ouders mij meegaven was deze: Zie jezelf in een groter geheel. Dat het leven niet om jou alleen draait, maar dat je leeft in een groter verband en daaraan iets toevoegt”. Bos voegt iets toe! Hij inspireert met tekst en muziek. Bos steekt een lampje aan waardoor je de grote woorden van geloof, hoop en liefde misschien beter kan begrijpen!

Op zondag 11 maart zal de muziek van Stef Bos in de Gorechtkerk hopelijk als een nieuw geluid doorklinken op weg naar het Paasfeest!

Iedereen is van harte welkom.