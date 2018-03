Nieuws:

Door: Redactie

Als gevolg van werkzaamheden aan de verwarming in de Bartholomeuskerk in Noordlaren zullen de kerkdiensten van 31 maart (paasnacht) en zondag 8 april niet in de kerk van Noordlaren kunnen plaatsvinden.

Zij worden verplaatst naar de Trefpuntkerk in Glimmen.