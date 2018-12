Kerstfair en koopzondagen in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Zaterdag 22 december van 11.00-19.00 uur vindt de sfeervolle kerstfair plaats rond de Dorpskerk. Op het programma staan onder andere optredens van het Popkoor en Brassband Heman. Dit jaar zijn er veel Harense bedrijven en organisaties van de partij. Zij verkopen niet alleen hun eigen artikelen, een aantal draagt de kerstgedachte uit door geld in te zamelen voor het goede doel. Ook de dorpskerk heeft weer een goedgevuld programma, waaronder een optreden van het kinderkoor van de Nicolaaskerk. Bij de kraam van Kruid & Ambacht mogen kinderen proberen wol te spinnen op een echt spinnewiel.

Koopzondagen

Zondag 23 december én zondag 30 december zijn door de gemeente Haren aangewezen koopzondagen. Veel ondernemers maken van deze gelegenheid gebruik en openen hun deuren. Op zondag 23 december verzorgt het CkC diverse optredens in het centrum. Onder andere het Traanendal koor en een dwarsfluitensemble verhogen de sfeer tijdens deze Koopzondag in kerstsferen. Ondernemend Haren adviseert ondernemers om in ieder geval van 12.00 -17.00 open te gaan.