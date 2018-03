Kester Freriks vertelt over zijn … “Verkenningen in de natuur” op 14 maart 2018

Nieuws:

Natuur is het thema van de Boekenweek (10 – 18 maart). Diezelfde natuur staat centraal in de lezing die schrijver Kester Freriks (1954, Jakarta) geeft op woensdagavond 14 maart bij boekhandel Boomker in Haren. Stilte, ruimte en duisternis zijn belangrijke natuurwaarden, die in het huidige Nederland onder druk lijken te staan. De lezing is een activiteit van de Culturele Raad Haren samen met Boekhandel Boomker en de Bibliotheek Haren.

Als natuurschrijver onderneemt Kester Freriks een verrassende ontdekkingsreis. Hij zoekt en vindt stilte in de natuur en in de kunst, maakt nachtelijke wandelingen bij het licht van de sterren en doorkruist de leegte van Nederland. Zijn boek “Stilte, ruimte, duisternis. Verkenningen in de natuur” is een eerbetoon aan en een speurtocht naar de intense, vaak onbekende schoonheid van de natuur. Over deze ontdekkingsreis vertelt Freriks in zijn lezing.

Kester Freriks is romanschrijver, dichter en essayist. Sinds 1981 is hij verbonden aan de kunstredactie van de NRC. Hij schrijft in de krant over theater, literatuur, vogels en natuur. Met boeken als “De Valk”, “De verborgen wildernis”, “De kleuren van het Wad” en “Vogels kijken” verwierf hij zich grote faam als natuurschrijver.

Woensdag 14 maart 2018

20.00 uur

Boekhandel Boomker, Rijksstraatweg 205, Haren

Entree € 6.00

Aanmelden per mail via geboektinharen@gmail.com