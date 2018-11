Kiest u Harense kandidaten voor de Groningse gemeenteraad op 21 november?

Nieuws:

Door: Redactie

Woensdag 21 november stemmen de voormalige gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren voor een nieuwe gemeenteraad Groningen. Als u het geluid van de gemeente Haren wilt laten klinken in de gemeenteraad van de stad, is het mogelijk om op Harense kandidaten te stemmen.

Mocht deze kandidaat niet genoeg voorkeursstemmen krijgen om in de raad te komen, dan is uw stem voor de betreffende partij niet verloren. Als een Harense kandidaat 6-700 voorkeursstemmen krijgt is de kans aanzienlijk dat hij/zij een zetel verwerft.

Lees alles over de Harense kandidaten hier: http://www.harendekrant.nl/nieuws/verkiezingen-21-november-2018-geven-haren-stem/