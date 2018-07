Kinderen van De Borg maken langste tekening van Haren

Door: Redactie

Op CBS De Borg hebben de kinderen de langste tekening van Haren en misschien wel van geheel Nederland gemaakt. Vorige week donderdagmiddag zochten de 450 leerlingen van de basisschool een plekje aan het tekenpapier, in de gemeenschapsruimte, de gangen en op het plein. Samen deze tekening maken was de afsluiting van het derde PBS- jaar, PBS betekent Positive Behavior Support en is het programma dat De Borg gebruikt om een positief klimaat te scheppen en vast te houden.

De leerkrachten leggen vooral de nadruk op wat goed gaat in de groepen en op het plein en via voorbeeldlessen wordt positief gedrag aangeleerd en aangemoedigd.

De kinderen tekenden met veel verve, jong en oud door en elkaar. Nog twee weken en dan beginnen de kinderen aan hun welverdiende vakantie