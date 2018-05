Kinderen gaan ondergronds bij voormalig klooster Yesse

Nieuws:

Kindermiddag Archeologie en natuur: Yesse gaat ondergronds op 27 juni en 11 juli.

De Stichting Het Groninger Landschap en de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse organiseren de komende zomer een aantal middagen voor basisschoolleerlingen. Hierin kunnen zij kennismaken met praktische kloostergeschiedenis en diverse natuuronderwerpen. Ze mogen restanten van het klooster opgraven in het archeologisch onderzoeksveld, het Sickingeveld, waarna ze uitleg krijgen hoe de vondsten met het klooster te maken hebben. Er zal een voor kinderen gemaakt filmpje worden vertoond over een meisje dat het klooster in wilde, en wat zij zag. Daarnaast is er aandacht voor allerlei natuuraspecten, zoals bodemdieren zoeken, bomen leren luisteren, hoogtes meten en de rol van onkruid leren kennen, zowel positief als negatief, en de ‘circle of life’.

De doelgroep betreft kinderen van basisschoolgroepen 5 tot en met 8. Omdat er in aarde gegraven wordt is het verstandig stevige schoenen of laarzen aan te doen, en bijpassende kleding te dragen.

Data: 27 juni en 11 juli (woensdagmiddag), van 14:30 tot 16:30 uur.

Bezoekerscentrum klooster Yesse, Essen 7, Haren (9751 NB). 20 kinderen max.

Kosten € 2,- per kind, ouders zijn welkom.

Aanmelden verplicht: www.info@kloosteryesse.nl of tel. 06 53 64 87 55, ook voor info.