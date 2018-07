Kinderzwemfeest voor kinderen met zwemdiploma: 13 juli

Nieuws:

Door: Redactie

Op vrijdag 13 juli van 19.00-21.00 uur zijn alle kinderen met een zwemdiploma uitgenodigd voor het zomerfeest in zwembad Scharlakenhof. Toegang is 5,50 inclusief drinken en een ijsje. Er zijn allerlei leuke activiteiten. Iris Drenth van de organisatie zegt: “Op deze manier hopen we zoveel mogelijk lachende kinderen te verzamelen in ons prachtige zwembad, welke grotendeels wordt gerund door vrijwilligers. Tijdens de jeugdavond zijn er voldoende toezichthouders aanwezig om de veiligheid te garanderen.”

