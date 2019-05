Klusdag 18 mei begraafplaats Noordlaren – vrijwilligers gevraagd om een stuk lokale cultuur te koesteren

Nieuws:

Op zaterdag 18 mei wordt de begraafplaats in Noordlaren opgeknapt. Hebt u die dag tijd om een paar uurtjes mee te helpen?

De begraafplaats aan de weg tussen Glimmen en Noordlaren – achter de Rieshoek en de ijsbaan – behoort toe aan onze gemeente en is beschikbaar voor inwoners van Noordlaren en Glimmen. Ook het onderhoud is de verantwoordelijkheid van onze gemeente.

Op dit moment is er een aantal klussen te doen, zoals het opknappen van verwijzingsbordjes, het schilderen van het baarhuisje en het bijwerken van de schelpen- en kiezelpaden. Voor het opnieuw beletteren van een aantal graven is deskundige hulp aanwezig.

Hebt u op 18 mei tijd om ergens tussen 10.00 en 15.00 uur mee te helpen op de begraafplaats? Dan verwelkomen wij u graag! Vanwege de koffie en thee, de soep en de broodjes willen we graag weten wie aanwezig zal zijn. U kunt uw komst melden aan Bernard van de Beek: bernardvandebeek@home.nl of Andrea Horneman: andreahorneman@hotmail.com. Materiaal en gereedschap is aanwezig.