Koningsdag 2018 in Haren: dorp op zijn allerbest

Door: Redactie

Koningsdag 2018 was in Haren een succes. Vrijdag scheen de zon en kwamen enkele duizenden mensen naar het centrum van Haren om te genieten van de dorpse sfeer rondom de oude Dorpskerk.

Vanaf 10.00 uur waren er activiteiten in het centrum, maar ook daarbuiten en in de andere dorpen. Prominent was natuurlijk de vrijmarkt, die vanaf 12.00 uur wel honderdvijftig verkopers (jong en oud) lokte. Kleedje op straat en handel uitstallen. Er was live muziek en er was een opstelling van oude brandweerwagens op de Rijksstraatweg. De kermis zorgde voor vertier. Terrassen zaten vol.

Haren toonde zich op zijn allermooist.