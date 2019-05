Koopavond met zomers tintje in de Kerkstraat

Nieuws:

De Kerkstraat in Haren wil zich graag onderscheiden en gaat deze zomer een paar koopavonden (vrijdag) een extra feestelijk tintje geven. Vrijdag 31 mei a.s. is dat al het geval. Marlieke, eigenaar van Mignon by Marlieke zegt: “Vrijdag hebben we gratis popcorn, suikerspinnen en Oranjakoe voor bezoekers van onze winkels.”

Ook in juni,juli, augustus in september zullen de laatste vrijdagen van de maand bijzonder worden gemaakt.