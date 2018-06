Koor zoekt deelnemers aan muziekproject

Nieuws:

Door: Redactie

De Stichting SOTTO VOCE organiseert het a capella. koorproject HEINRICH SCHÜTZ.

Het projectkoor Sotto Voce zingt a capella, oude muziek van voor 1700. Het koor bestaat uit een kern van 16 zangers en zoekt voor ieder project uitbreiding naar 24 zangers.

Van september tot en met maart 2019 verdiepen we ons in de Duitse componist Heinrich Schütz (1585-1672). Schütz studeerde muziek bij Giovanni Gabrieli in Venetië, befaamd om zijn ‘moderne’ dubbelkoor composities. Dit verblijf is van grote betekenis voor zijn ontwikkeling als componist. Op het gebied van met name vocale religieuze muziek wordt Schütz beschouwd als de belangrijkste luthers protestantse componist vóór Johann Sebastian Bach.

Schütz begint als ‘modernist’ en componeert in een expressieve Italiaanse stijl. Later schrijft hij veel soberder en gerijpt zoals in zijn ‘Geistliche Chormusik’. Uit deze periode (1648-1657) zingt het projectkoor de ‘Zwölf geistliche Gesänge’. Deze cyclus bestaat uit een serie motetten in het Duits: de zes vaste misgezangen, psalm111, het Magnificat in drie delen, en twee vesperstukken. Schütz schreef ze voor het praktische gebruik bij het vieren van de liturgie, in de kerk, op scholen of in de huiselijke kring, in het dagelijkse leven van mensen

De motetten zijn vierstemmig, worden a capella gezongen en duren met elkaar een uur. Er zitten een paar dubbelkoor stukken in en soms gedeeltes voor een vocaal kwartet. Het kwartet zal samengesteld worden uit vier koorleden van Sotto Voce. Het programma wordt afgewisseld met poëzie die thema en sfeer van deze muziek dichterbij de luisteraar brengt.

Het gehele project omvat 25 bijeenkomsten, waarvan twee keer een workshop koorvorming, 22 oefenrepetities en een generale repetitie. 5 september is de eerste bijeenkomst en 3 april de laatste. Tussentijds zijn er 6 vakantieweken rond herfst, kerst en voorjaar gepland.

Eind maart, laatste week(end),zijn de uitvoeringen: een try-out op vrijdagavond 29 maart; de concerten op zaterdagavond 30 maart en zondagmiddag 31 maart 2019. Het projectkoor repeteert op woensdagochtend van 10.00 tot 12.15 uur in een unieke locatie de Synagoge van Zuidlaren.

OPROEP

Spreekt deze oude muziek u aan, kunt u zingen en wilt u uw stem blijven ontwikkelen, dan komen we graag met u in contact. Een mail of telefoontje aan onze coördinator, graag vóór 15 juli, met uw contactgegevens is voldoende. We nodigen u dan graag uit voor een stemtest om kennis te maken met de dirigent Inge Roelands. Contactgegevens Coördinator Koorprojecten Stichting Sotto Voce: Evien Oei-Strik, Tel. 050-4095176; mail. havienoei@hetnet.nl .