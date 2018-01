Koorgesprek met Chris Fictoor

Nieuws:

Door: Redactie

In 2018 staan nog twee Koorgesprekken geprogrammeerd in het koor van de Dorpskerk in Haren. Ze vinden plaats op de zondagmiddagen 11 februari en 18 maart van 17.00-18.00 uur. De gasten zijn achtereenvolgens Chris Fictoor, creatief uitvoerend en docerend musicus, en Klaas Drenth, voorzitter van het Harener 4 mei comite.

Op zondag 11 februari zal mevrouw Jolly Kerkstra in gesprek gaan met Chris Fictoor uit Groningen. Als thema voor hun gesprek is gekozen ‘Het donker is mij licht genoeg’. Een koorgesprek met musicus, mysticus en manager Chris Fictoor over zijn leven en de kracht van Liefde en spiritualiteit.

U bent van harte welkom bij het gesprek met deze veelzijdige en bijzondere man.

Het koorgesprek is een initiatief van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen, deel uitmakend van de Protestantse Geloofsgemeenschap van Haren. De toegang is gratis. Bij de uitgang kunt u een gift doen in de collecteschaal