Koorgesprekken in Dorpskerk, opinievormend en altijd boeiend

Nieuws:

Door: Redactie

In 2018 zijn weer drie Koorgesprekken geprogrammeerd in het koor van de Dorpskerk in Haren. Ze vinden plaats op de zondagmiddagen 14 januari, 11 februari en 18 maart van 17.00-18.00 uur. De gasten van deze serie zijn achtereenvolgens Prof.Dr.Wouter Slob, bijzonder hoogleraar Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur (RUG), Chris Fictoor, creatief uitvoerend en docerend musicus, en Klaas Drenth, voorzitter van het Harener 4 mei comite.

Henk Boomker, oud-boekverkoper, spreekt op 14 januari met Prof.Dr.Wouter H. Slob over het thema: God ter sprake (en tot spreken) brengen.

De koorgesprekken gaan over godsdienst, geloof, wetenschap en kerk in der wereld van vandaag. Ze zijn een initiatief van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen, deel uitmakend van de Protestantse Geloofsgemeenschap van Haren.

De toegang is gratis. Bij de uitgang wordt een vrije gift gevraagd.