Kringloopwinkel ‘Rommelmarkt Haren’ maakt altijd winst

Door: Redactie

Veel mensen denken nog, dat Haren geen kringloopwinkel heeft. En tóch is de Stichting Rommelmarkt Haren aan de Hortuslaan een echte kringloopwinkel. Met een gouden randje.

Rommelmarkt Haren is een bedrijf, dat altijd winstgevend is. En daar plukken ontwikkelingsprojecten de vruchten van. “Mooier kan toch niet?”, zegt voorzitter Jan Derk Sluurman. “We draaien een prima omzet en we kunnen ieder jaar een kleine 40.000 euro netto doneren aan onze doelen.” De winstgevendheid van dit ‘bedrijf’ zit natuurlijk in het feit dat de producten die hier worden verkocht geen inkoopsprijs hebben. Mensen brengen hun gebruikte spullen in (radio’s, lampen, spellen, speelgoed, prullaria, boeken, DVD’s, kunst, gebruiksvoorwerpen). Die worden gecontroleerd op reinheid en compleetheid. Elektrische apparaten worden getest (tijdens het interview brandt de voorzitter zijn vingers nog bij het testen van een eierkoker). Een tweede succesfactor is dat het personeel (30 mensen) geen salaris ontvangt, de voldoening in het werk is voor hen genoeg.



Tientallen aanvragen

Deze kringloopwinkel wil met haar winsten kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden steunen. Jan van Kammen oud-interieurontwerper, zit in de commissie die de aanvragen beoordeelt. Hij zegt: “We zoeken projecten met een begin en een eind. Ze moeten een Nederlandse bankrekening hebben en een ANBI-status. We krijgen vele tientallen aanvragen per jaar en als we eenmaal hebben gedoneerd vragen we of men ons later een presentatie wil geven van de resultaten.” De winkel is geopend op vrijdag (14-20 uur) en zaterdag (13-16 uur)

Vervulde wensen

Twee voorbeelden van projecten die werden gesteund. Een ‘fiets-ambulanceproject’ in Afrika, waardoor in arme gebieden toch zieke mensen naar een ziekenhuis gebracht konden worden (2000,-). En een waterproject op één van de Molukse eilanden. Mensen moesten er vier kilometer lopen om drinkwater uit de bergen te halen. Daarvoor is nu een pijpleiding aangelegd met watertappunten (3000,-).

Onvervulde wensen

*Er zijn nog vrijwilligers nodig die willen helpen in de winkel of met sorteren.

*De ruimte is veel te krap. Men droomt van een betaalbare, ruime locatie (tips welkom)

*Men zoekt nog enkele bestuursleden (voorzitter en secretaris)

foto: Harde werkers tijdens het sorteren. Links Jan van Kammen en Jan derk Sluurman.