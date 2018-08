Kunst- en cultuurmarkt dit jaar op 15 september

Door: Redactie

De 36e editie van de Harense Kunst- & Cultuurmarkt vindt plaats op zaterdag 15 september. De opening van het culturele seizoen gaat ditmaal gepaard met talrijke optredens op het schoolplein aan de Kerkstraat en op het podium bij Intermezzo aan het Raadhuisplein. Daarnaast zullen weer zo’n 100 kramen in de dorpskom worden opgesteld. Kunstenaars en culturele organisaties laten hun aanbod zien op het Raadhuisplein, langs de Brinkhorst en rond de dorpskerk.

Vorig jaar vielen de Kunst- & Cultuurmarkt en de Open Monumentendag (OMD) samen. Dat beviel de beide organisatoren niet goed. Alle reden om de beide evenementen nu op verschillende dagen te laten plaatsvinden. De Dag van de Harener Geschiedenis valt samen met de landelijke monumentendag en de kunstmarkt is dus nu een week opgeschoven.

Dickens Award

Dit jaar zal voorafgaand aan de opening van culturele seizoen de Dickens Award worden uitgereikt. Dat is de tweejaarlijkse prijs voor een persoon of organisatie die zich op cultureel gebied in Haren verdienstelijk heeft gemaakt. Die bijeenkomst begint op vrijdag 14 september om half vijf in ’t Clockhuys.

’s Avonds geeft het Filmhuis Haren de eerste voorstelling van het seizoen in ’t Clockhuys. De toegang is gratis. Om 19.30 uur wordt de film ingeleid door Marieke van Tol. De film zelf begint om 20.30 uur.

Culturele podia

De Kunst- & Cultuurmarkt rond ’t Clockhuys en de Dorpskerk en bovendien op het Raadhuisplein is er van 11.00-17.00 uur. Nieuw is dit jaar het podium op het schoolplein aan de Kerkstraat. Tussen 12.00 en 17.00 uur treden daar achtereenvolgens het Harener Smartlappenkoor, de Steelband van Gruno’s Postharmonie, Dansschool Etudes, Muziektheater Thalia, de Tangoschool en tot slot het Capriccio Clarinet Orchestra op. Thalia en de Tangodansschool Pedro & Ina treden ook nog in ‘t Clockhuys op.

Op het Raadhuisplein tegenover Intermezzo bijt de Groninger band Sleazebag Jack om 11.30 uur de spits af. Daarna volgen optredens van Spring-muziek met Erwin Nijmeijer en van het jazzkwintet Joop van Dalen & Friends.

De Bibliotheek Haren draait speciaal voor deze Kunst- & Cultuurmarkt in ’t Clockhuys een cultureel programma met extra aandacht voor de jeugd. ’s Middags is op verschillende plekken in het centrum het draaiorgel van Joris ten Have te beluisteren.

De Kunst- & Cultuurmarkt is een initiatief van de Culturele Raad Haren (CRH) in nauwe samenwerking met de Bibliotheek Haren. Het programma van de Kunst- & Cultuurmarkt is zoals gebruikelijk op www.deagendavanharen.nl te vinden. En natuurlijk ook op de facebookpagina van de Culturele Raad Haren.