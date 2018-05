Kunstenaars geven een rondje om het meer

Nieuws:

Door: Redactie

Rondje Méér, de open atelierroute van beroepskunstenaars rond het Paterswoldsemeer,

vindt plaats op zondag 3 juni 2018.

De startlocatie is Wallhouse #2, Lutulistraat 17 Groningen. Hier kunnen bezoekers hun ideale route plannen bij een kopje koffie. Met voor wie eerst komt een stuk taART!

De open ateliers zijn te vinden in het grensgebied tussen Groningen en Drenthe. Er is werk te zien van meer dan 20 kunstenaars. Daarbovenop kunt u op dit Rondje Méér genieten van de verrassende locaties en mooie fietsroute, voor wie àlle adressen wil bezoeken ca. 18 km.

Overal is de toegang gratis.

Kijk op www.kunstenaarsrondjemeer.nl onder “deelnemers” voor meer informatie en de extra’s.

Rondje Méér is ook te vinden op facebook: https://www.facebook.com/RondjeMeer/

Iedereen is welkom op zondag 3 juni tussen 11 en 18 uur!

www.kunstenaarsrondjemeer.nl