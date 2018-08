Laat kinderen kennismaken met de natuur op 13 oktober

Nieuws:

Natuur is gezond, dat is inmiddels wel algemeen bekend. Helaas brengen kinderen tegenwoordig steeds minder tijd door in de natuur. Daar willen wij verandering in brengen! Jij ook? Kom dan op 13 oktober naar de Inspiratiedag Kind & Natuur die IVN Noord organiseert voor kind-, jeugd- en jongerenbegeleiders. Het is een vervolg op de succesvolle Scharrelkids Inspiratiedag, maar dan in een nieuw jasje en op een nieuwe locatie. Doen, beleven en zelf ervaren staan nog steeds centraal. In en om onze mooie Veldhoeve in Orvelte, midden in de natuur, geven verschillende workshopleiders je nieuwe ideeën en praktische tips om kinderen en jongeren de natuur weer te laten beleven. Ook neemt Wetenschapsjournalist Mark Mieras ons mee in de wondere wereld van het kinderbrein en de invloed die de natuur daarop heeft.

Een greep uit de workshops die je kunt volgen:

Helden van de herfst: paddenstoelen spreken tot de verbeelding van kinderen. Natuurlijk door de verhalen, maar ook door de vele vormen en kleuren. IVN-er en natuurfotograaf Geert de Vries laat je ontdekken hoe je hier leuke en leerzame activiteiten aan kan koppelen.

Blij met de bij: ‘het gaat niet goed met de bijen,’ dat is wat je veel hoort. Maar hoe breng je het belang van de bij onder de aandacht van kinderen? Als voormalig leerkrachten weten vader en zoon Ter Bork als geen ander hoe je dit thema in de klas kunt behandelen.

Kinderen willen een sterk verhaal: verhalen vertellen is een eeuwenoude vorm van informatie uitwisselen, elkaar vermaken en iets leren. In deze workshop leer je hoe storytelling als spannende werkvorm ingezet kan worden bij jeugdactiviteiten.



Buitengewoon Groen: hoe vergroen je een schoolplein?

Scharrelkidsactiviteiten: leuke en laagdrempelige kinderactiviteiten.

Het Buitenlokaal: hoe gebruik je de aanwezige materialen voor natuur- en andere lessen?

Groene Smoothie: lekker en gezond eten uit de natuur.

Dankzij financiële bijdragen van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, is deze dag gratis voor vrijwilligers. Professionals betalen een kleine bijdrage van €20,00. Aanmelden kan via de website van IVN.