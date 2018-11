Laatste raadsvergadering was één van de langste: “Dan kan ik nu niets anders doen dan deze vergadering te sluiten”

Nieuws:

Door: Redactie

Burgemeester Pieter van Veen was de laatste burgemeester in de geschiedenis van Haren, die maandagnacht een reguliere raadsvergadering sloot. Hij deed dat pas om 0.40 uur in de vroege dinsdagochtend 13 november zonder grote woorden.

De raad had maandagavond bijna vijf uren vergaderd. De zwaarste onderwerpen waren de schoolverhuizing en de bebouwing van het Raadhuisplein. Beide dossiers werden niet tot een goed einde gebracht, omdat de raad niet tot een definitief besluit kon komen. Het laatste agendapunt van de gemeente Haren ooit was in enkele minuten afgewerkt, het ging over de accountantsverklaring over het jaar 2018. Moe en wellicht niet eens voldaan gingen de raadsleden en publiek huiswaarts. Dit was de laatste vergadering van de raad voor de fusie.

Het werd, het was, het is gedaan. (M. Vasalis).

Haren de Krant dankt raadsleden en College voor hun tomeloze inzet voor een mooi en leefbaar Haren.