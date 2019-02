Laatste sporen van Avondlicht veranderen in een bult stenen

Door: Redactie

ZINN begint dit voorjaar met de bouw van drie woontorens op de hoek van de Rijksstraatweg/Dilgtweg. Hier zullen 95 appartementen worden gerealiseerd voor een doelgroep die nog niet helemaal vaststaat.Het worden in ieder geval ouderen. Het is nog niet bekend in welke mate er in deze gebouwen zorg geleverd gaat worden.

De sloop van het laatste stukje Avondlicht is in volle gang. Dit gedeelte werd eind jaren 50-begin jaren 60 gebouwd. Het hoorde bij Avondlicht, dat al in de jaren 30 bestond aan de Dilgtweg. Het was een tehuis voor bejaarden. De ‘ziekenboeg’ van Avondlicht zou zich later omvormen tot het verpleeghuis Dilgtoord.

ZINN is nu een zorginstelling voor ouderen. Er wonen op 6 locaties in de regio 1000 ouderen en er wordt thuiszorg gegeven aan rond 3000 mensen.