Lastige situatie: wie heeft nou voorrang bij Aldi?

Door: Redactie

Situatie Jachtlaan, uitrit van de Aldi

De verwarring op deze locatie ontstond enkele jaren geleden. De Jachtlaan was geen voorrangsweg en het was een 30-km zone, waar ten principale alle verkeer van rechts voorrang heeft. Aangezien de uitrit niet echt herkenbaar was als uitrit van Aldi, werd dit gezien als ‘verkeer van rechts’ met voorrang. De gemeente plaatste destijds zelfs extra bordjes met de tekst ‘let op rechts heeft voorrang’.

Inmiddels is de situatie weer duidelijk. Het trottoir loopt nu door, zodat de uitrit van Aldi weer echt een uitrit is. Een uitrit heeft nooit voorrang.

Conclusie: Verkeer dat van de parkeerplaats van Aldi de Jachtlaan wil oprijden moet voorrang verlenen.

