Leerkracht Zernike College krijgt straf wegens ontucht

Het is als leerkracht verboden om een (seksuele) relatie aan te knopen met een minderjarige leerling. Precies dat deed een 39-jarige docent van het Zernike College in Haren. Hij was al eerder door de rechtbank veroordeeld, en in hoger beroep bevestigden de rechters dat hij in de fout was gegaan.

Hij kreeg 18 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. In 2015 kreeg hij een relatie met een 13-jarige leerlinge, die verliefd op hem was geworden. De relatie mondde uit in een seksuele, hoewel de man het bestaan van een relatie ontkent.

