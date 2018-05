“Het leven is net een bos haor. Altied in de warre.”

Door: Redactie

“Dementie is natuurlijk een nare ziekte”, zegt Ineke Wielinga. “Maar ik wil ook de schoonheid van dementie blijven zien. Hoe raar dat misschien ook klinkt.”

Ineke Wielinga uit Haren bezocht jaren haar dementerende schoonmoeder in een verpleeghuis in de buurt. Ze bracht uren door in de huiskamer, waar mensen met de ziekte samenleven. “Het belangrijkste kenmerk van dementie is die verwarring, maar er zijn ook nog steeds veel mooie momenten. Humor is aan de orde van de dag. Mijn schoonmoeder (93) is in januari van dit jaar overleden, maar de laatste jaren waren nog steeds de moeite waard. Ik heb mijn ervaringen opgeschreven in korte verhalen. Ik beschrijf moeilijke situaties, maar ook de leuke gebeurtenissen. Mensen met dementie kunnen ook heel grappig en wijs zijn.”

Kind

Voorbeeld van zo’n grappige opmerking met inhoud: ‘Ik ben geen klein kind meer, maar wil wel graag dat jij voor me zorgt’. Ineke glimlacht. En dan de man die zei: ‘Het leven is net een bos haar. Altijd in de war.’ Ze zegt: “Mensen met dementie zijn puur en eerlijk. Wat je ziet is wat je krijgt. In de media is vooral aandacht voor de mensonterende kant van deze ziekte, ik wil graag de positieve kant ook laten zien. Ik blijf deze mensen zien als een persoonlijkheid met een verleden. Ze zijn voor mij niet afgeschreven, ze zijn nog mooi. Als we van onze kinderen kunnen houden, moeten we ook van de ouderen kunnen houden die niet meer helder kunnen nadenken, vind ik.”

Cursussen

Ineke Wielinga was voorheen werkzaam in het bedrijfsmaatschappelijk werk in de zorg. Ze volgde bij de HOVO schrijfcursussen. Voordat haar boek uitkwam liet ze de verhalen kritisch lezen door anderen. Ten slotte heeft ze het bij Boekscout kunnen uitgeven. Het boekje kost 14,99 en is te koop bij de boekhandels Boomker en Bruna in Haren, maar ook via de website van Boekscout (www.boekscout.nl). Titel: ‘Wisselend bewolkt, met zonnige perioden.’

foto: Ineke Wielinga bundelde mooie verhalen over dementie…