Nieuws:

Door: Redactie

De Harense Historische Kring Old Go geeft een lezing over verdwenen winkels in de gemeente Haren.

datum: dinsdag 23 januari aanstaande om 20. 00 uur.

plaats: Zalencentrum Astoria.

De toegang is gratis. Ook niet-leden zijn van harte welkom. De lezing zal worden verzorgd door de heer Hein Bloemink.