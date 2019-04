Nieuws:

Door: Redactie

Bij boekhandel Bruna wordt vrijdag 26 april om 19.30 uur een lezing gegeven door Hein Bloemink over zijn nieuwe roman De Schreeuw van Ambon. Deze thriller gaat over de Molukse Kwestie, die in de jaren 70 heeft geleid tot kapingen en gijzelingen door Zuid-Molukse jongeren.

Toegang tot de lezing is vrij. Aanvang: 19.30 uur.