Lezing over verlies en rouw in De Bamshorn

Nieuws:

Door: Redactie

Woensdag 5 juni is er een lezing over leven met verlies en rouw bij Monuta Uitvaartcentrum in Haren. Wat als het leven nou eens niet zo loopt, als je had bedacht?

Hoe ga je verder als zekerheden wegvallen? Als zekerheid een illusie blijkt te zijn. Hoe bouw je jezelf weer op na verlies van een relatie, gezondheid, zelfvertrouwen, verlies van een dierbare of verlies van je baan. Auteurs Monique Goemans en Esther Bohte-de Wilde vertellen tijdens deze lezing over hun ervaringen en verlieservaringen van mensen om hun heen, over verlies en methodes om verder te gaan, het leven weer op of vast te pakken. Zij inspireren en zetten aan tot bewustzijn dat juist de dualiteit van het leven – zonder donker geen licht – nodig is om verder te kunnen in het leven na verlies en rouw.

U bent van harte welkom woensdag 5 juni 2019. De toegang is gratis en de avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Graag aanmelden voor de lezing bij Helga Talsma van Monuta Haren – email: HTalsma@monuta.nl.